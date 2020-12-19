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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

محمود ياسين في حفل تأبينه: «كنت أتمنى التواجد بينكم.. حفظ الله مصر»

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:47 م
محمود ياسين
محمود ياسين
أحمد عارف تصوير محمود عبد الناصر
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عرض المسرح القومي، خلال حفل تأبين الفنان الراحل محمود ياسين، فيلما تسجيليا عن رحلة الفنان في عالم الفن، بحضور نخبة من الفنانين.

واختتم العرض بكلمة داخل الفيلم التسجيلي لأبنائه عمرو ورانيا تحدثوا خلالها عن مشوار أبيهم الأسري معهم ونصائحه ومواقفه النبيلة تجاه للجميع.. وتم ختام الفيديو بعرض مقطع صوتي تم تسجيله قبل رحيله قال خلاله محمود ياسين: "أتوجه إليكم بمشاعر الحب والتقدير كنت أتمنى التواجد بينكم ولكن الخير والبركة لمن حضر.. حفظ الله مصر وحفظ شعبها العظيم".

وصعدت الدكتورة إيناس عبدالدايم لتسليم درع التكريم لعائلة الفنان الراحل عمرو ورانيا يس وسط عدد من الفنانين المشاركين في العرض المسرحي "الحلم" وهما سوسن بدر ومحمد رياض وأشرف عبدالغفور.

حضر حفل التأبين عدد من الفنانين في مقدمتهم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، والفنانة سميحة أيوب وسميرة عبد العزيز والفنان حسين فهمي والمؤلف عمرو محمود يس، والفنانة رانيا محمود يس والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان إيهاب فهمي رئيس المسرح القومي وعضو نقابة المهن التمثيلية.

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