مباحثات بين ملك الأردن ورئيس وزراء العراق

استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، السبت، في عمان، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي حيث جرى بحث العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل توسيع التعاون في مختلف المجالات.وتناول اللقاء الجهود المشتركة لمواجهة وباء كورونا وتداعياته الإنسانية والاقتصادية، وتم تأكيد مواصلة التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق مصالح البلدين، وذلك وفق وكالة الأنباء الأردنية.وكانت القاهرة استضافت لقاءً ثلاثيا بين وزراء خارجية الأردن والعراق، لبحث العلاقات بين الدول الثلاث وسبل دعمها ومواجهة التحديات المشتركة.