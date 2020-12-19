رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 19 ديسمبر 2020 الموافق 04 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بإضاءة واستشعار..بلوفر يحقق التباعد فى احتفالات الكريسماس

السبت 19/ديسمبر/2020 - 03:51 م
جريدة الدستور
سارة ساويرس
طباعة
مع اقتراب احتفالات الكريسماس، فى ظل انتشار فيروس كورونا، يحرص الكثيرون على التواجد على مسافة آمنة من الأصدقاء والأقارب، ولهذا ظهر فى عالم الموضة أحدث صيحات البلوفرات، وهو بلوفر مخصص للتباعد الاجتماعى للاحتفال بالكريسماس.

ابتكرت علامة SimpliSafe للأمن المنزلي، نموذجًا أوليًا لبلوفر عيد الميلاد، يشجع على التباعد الاجتماعي باستخدام الإنذارات والأضواء، والبلوفر مزوّد بأجهزة استشعار للحركة تُطلق صفارات الإنذار المحبوكة بالبلوفر، وأضواء LED الوامضة عندما يقترب شخص ما على بعد ستة أقدام من مرتدي هذا البلوفر.

ووفقًا لموقع "مترو"، إذا حضرت الجدة احتفال الكريسماس واقترب أحدهم لاحتضانها، فسيكون هناك تحذير واضح ومباشر يطلب من هذا الشخص التراجع، دون الحاجة إلى قول كلمة واحدة، وقال ويد ديفيرز، المدير الإبداعي لشركة SimpliSafe في بيان: "بصفتنا خبراء في مجال الحماية المنزلية، أردنا أن نمنح الناس طريقة مرحة لحماية أنفسهم خلال احتفالات الأعياد لهذا العام".

وأوضح المدير الإبداعي للعلامة، أنه لا يمكن للأشخاص شراء هذا البلوفر في المتاجر حاليًا، لأنه مجرد نموذج أولي، لكن بعض العلامات تعرض هذا النوع من الملابس لكن بدون استخدام التكنولوجيا وأجهزة الاستشعار، مشيرًا إلى أنه لتطبيق بلوفر التباعد الاجتماعي في المنزل، ستحتاج إلى تركيب أصوات، واضاءة ومنبه وأجهزة استشعار عن بعد، لكي يمكنك فقط رفع ذراعيك وتشغيل الإنذار إذا اقترب أي شخص إليك.
بإضاءة واستشعار..بلوفر يحقق التباعد فى احتفالات الكريسماس
بإضاءة واستشعار..بلوفر يحقق التباعد فى احتفالات الكريسماس
بإضاءة واستشعار..بلوفر يحقق التباعد فى احتفالات الكريسماس
بإضاءة واستشعار..بلوفر يحقق التباعد فى احتفالات الكريسماس
بإضاءة واستشعار..بلوفر يحقق التباعد فى احتفالات الكريسماس
بإضاءة واستشعار..بلوفر يحقق التباعد فى احتفالات الكريسماس

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الملا: 3 مشروعات تكرير جديدة فى أسيوط والإسكندرية بـ 7.5 مليار دولار

«نتيجة مسحة وصلت بالتليفون».. كواليس جديدة في أزمة منتخب الشباب بتونس

مجلس الشيوخ يرفض ادعاءات البرلمان الأوربى حول حقوق الإنسان فى مصر

السيسي يوجه بالتطوير الشامل لـ 1000 قرية على مستوى الجمهورية

الصور

image description

«كمامات وقفازات».. أبرز إكسسوارات «كريسماس كورونا»

image description

غرامات فورية لكل من يخالف الإجراءات الاحترازية بأسيوط

image description

كواليس مباراة فوز الأهلي على غزل المحلة في الدوري

image description

افتتاح 12 مسجدًا في دمياط

image description

كمامات وتباعد فى افتتاح 12 مسجدًا بدمياط

الأكثر قراءة

السيسي يوجه بالتطوير الشامل لـ 1000 قرية على مستوى الجمهورية

خروج قطار «منوف - القاهرة» عن القضبان بالمنوفية (صور)

نص قرار التحفظ على أموال 285 إخوانيا (خاص)

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2020

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

الاثنين.. الانقلاب الشتوي

اقتران نادر بين كوكبى المشترى وزحل بعد غدٍ

تيارات قوية تغيّر مسار جبل جليدى ضخم فى جنوب الأطلسى

الصين ثالث دولة تحصل على عينة من تربة سطح القمر

أيام زمان

السعودية والمغرب كلمة السر.. لهذا السبب قررت الأمم المتحدة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

«بسبب الزعيم».. محمد جلال عبدالقوى يكشف سبب توبته عن الكتابة السينمائية

«سنوات السجن والخروج من الأهلي».. قيام وانهيار إمبراطورية مرتضى منصور

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

مقالات الرأي
ماجد حبته
ريجينى.. وعصابة الدبلوماسيين!
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل جبار بئس بالحقيقة
د.كريمة الحفناوى
يا صاحب المدد وتراثنا المسرحى عن نصر أكتوبر
صفاء النجار
دليل حملات المعلومات المضللة الناجحة
المزيد

الثقافة

«الكتب خان» تستضيف توقيع «ما حدث فى شنجن» لمحمد إسماعيل

الإثنين.. متحف الطفل يدعو المصريين لمتابعة ظاهرة «الاقتران العظيم»

30 ناشرا يشاركون في مهرجان سوهاج الأول للكتاب

«ورشة الزيتون» تحتفل بمسيرة الشاعر محمد الشحات الإبداعية 4 عقود