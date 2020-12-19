بإضاءة واستشعار..بلوفر يحقق التباعد فى احتفالات الكريسماس

مع اقتراب احتفالات الكريسماس، فى ظل انتشار فيروس كورونا، يحرص الكثيرون على التواجد على مسافة آمنة من الأصدقاء والأقارب، ولهذا ظهر فى عالم الموضة أحدث صيحات البلوفرات، وهو بلوفر مخصص للتباعد الاجتماعى للاحتفال بالكريسماس.ابتكرت علامة SimpliSafe للأمن المنزلي، نموذجًا أوليًا لبلوفر عيد الميلاد، يشجع على التباعد الاجتماعي باستخدام الإنذارات والأضواء، والبلوفر مزوّد بأجهزة استشعار للحركة تُطلق صفارات الإنذار المحبوكة بالبلوفر، وأضواء LED الوامضة عندما يقترب شخص ما على بعد ستة أقدام من مرتدي هذا البلوفر.ووفقًا لموقع "مترو"، إذا حضرت الجدة احتفال الكريسماس واقترب أحدهم لاحتضانها، فسيكون هناك تحذير واضح ومباشر يطلب من هذا الشخص التراجع، دون الحاجة إلى قول كلمة واحدة، وقال ويد ديفيرز، المدير الإبداعي لشركة SimpliSafe في بيان: "بصفتنا خبراء في مجال الحماية المنزلية، أردنا أن نمنح الناس طريقة مرحة لحماية أنفسهم خلال احتفالات الأعياد لهذا العام".وأوضح المدير الإبداعي للعلامة، أنه لا يمكن للأشخاص شراء هذا البلوفر في المتاجر حاليًا، لأنه مجرد نموذج أولي، لكن بعض العلامات تعرض هذا النوع من الملابس لكن بدون استخدام التكنولوجيا وأجهزة الاستشعار، مشيرًا إلى أنه لتطبيق بلوفر التباعد الاجتماعي في المنزل، ستحتاج إلى تركيب أصوات، واضاءة ومنبه وأجهزة استشعار عن بعد، لكي يمكنك فقط رفع ذراعيك وتشغيل الإنذار إذا اقترب أي شخص إليك.