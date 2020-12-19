10 وفيات و935 إصابة جديدة بكورونا في غزة

سجل قطاع غزة عشر وفيات و935 اصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة اليوم،إنه تم إجراء 2088 فحصا مخبريا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وتعافي 797 حالة جديدة.وأشارت إلى أن الإجمالي التراكمي للمصابين ارتفع إلى 30146 إصابة، من بينها 8851 حالة نشطة، و21075 حالة تعاف، فيما بلغ إجمالي الوفيات 220.وأضافت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفيات بلغ 364 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 229 حالة.