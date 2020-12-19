رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 19 ديسمبر 2020 الموافق 04 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الـ10 صباح الغد.. بدء الحجز الإلكتروني لـ564 وحدة «إسكان متميز»

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:01 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
طباعة
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن عملية الحجز الإلكترونى لـ 564 وحدة سكنية بمشروع "الإسكان المتميز" ذى الطابع الساحلي بمدينة رشيد الجديدة بمساحات تتراوح من (90م2: 93م2)، ستبدأ من الساعة الـ10 صباح غدٍ الأحد 20122020 وحتى الساعة الـ11.59 مساء يوم الثلاثاء 22122020، على الموقع الإلكترونى www.hdb-reservation.com، والخاص ببنك التعمير والإسكان، مشيرًا إلى أنه يتم تخصيص الوحدات بنظام أسبقية الحجز (Online) على الموقع.

وفي بيان للوزارة، أوضح المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون التجارية والعقارية، أن العميل يقوم بالدخول على الموقع الإلكترونى بالرقم القومى وكلمة المرور لإجراء عملية الحجز من غدٍ الأحد 20122020 من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 11.59 مساء يوم الثلاثاء 22122020، وستظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، ثم تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها مرتبة على النحو التالى (المحافظة – المدينة – المنطقة – نوع الوحدة – رقم العمارة – رقم الوحدة)، ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

وأوضح هلال، أنه فى حالة حجز الوحدة، يتم استكمال سداد نسبة 20% من قيمة الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز، بجانب سداد (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالى ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ الحجز الإلكترونى، وبنفس أسلوب سداد مقدم الحجز، وكذا سداد مبلغ 10 آلاف جنيه 6 دفعات ربع سنوية متساوية، على أن يتم سداد الدفعة الأولى خلال 3 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز، وسداد 10% من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام، وباقي ثمن الوحدة يتم سداده على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات، يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام، ويمكن سداد باقى القيمة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 سنوات أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين فيما يزيد عن 3 سنوات تعادل سعر الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصرى وقت الطرح، بالإضافة إلى 2% + 5.0% مصاريف تحصيل، يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام، وفى حالة رغبة العميل التعامل بنظام التمويل العقاري يتم السداد وفقًا لمبادرة البنك المركزى لتنشيط التمويل العقاري وتعديلاتها ولائحته التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الشأن مع الالتزام بأحد أنظمة السداد الموجودة بكراسة الشروط لحين الحصول على المنح.

وفيما يتعلق بشروط الحجز والاشتراطات العامة، قال: يشترط فى المتقدم للحجز، أن يكون شخصًا طبيعيًا مصرى الجنسية، وأن يكون له أهلية التصرف أو التعاقد ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفته وليًا طبيعياَ على قاصر أو وصيا عليه بقرار وصاية، وألَّا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج الزوجة الأولاد القصر) ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء الحجز التخصيص، وتعتبر أحكام القانون رقم (59 ) لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها، وكذا أحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001، ولائحته التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الشأن والقانون (119) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط فيما لم يرد به نصٌ فيها، ويعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملين لأحكامه، والوحدات السكنية المطروحة للبيع مخصصة للاستخدام السكنى فقط ولا يحق للمشترى أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص للوحدة، وفى حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن من فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائى، واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، حيث إنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكنى فقط، ويقر المتقدم للحجز بأنه قد اطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات، ووافق عليها وأن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز هو بمثابة الموافقة النهائية على هذه الشروط، بجانب أنه ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك الشروط يخضع للقواعد المعمول بها بالهيئة، وكذا كافة القوانين ذات الصلة واللائحة العقارية وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة والأجهزة، وكذا كافة القرارات والقواعد المتبعة في هذا الشأن.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

خاص.. أول تعليق من وزير الشباب على تعيين لجنة جديدة للجبلاية

محمد منير يعود لمنزله وحالته الصحية مستقرة

مصادر: العثور على 7 جثث لمهاجرين غير شرعيين قبالة شاطئ السلوم

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 19-12-2020

الصور

image description

كواليس مباراة فوز الأهلي على غزل المحلة في الدوري

image description

افتتاح 12 مسجدًا في دمياط

image description

كمامات وتباعد فى افتتاح 12 مسجدًا بدمياط

image description

نتائج القافلة التنموية الشاملة بأسيوط في محطتها الأخيرة

image description

استمرار أعمال رصف الشوارع والميادين الرئيسية غرب أسيوط

الأكثر قراءة

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر 2020

محمد الباز عن قرار البرلمان الأوروبى: هناك محاولة للى ذراع مصر

توجيه حكومى جديد بشأن «شيشة المقاهى»

النائب العام يأمر بدراسة أوجه الطعن على حكم براءة المتهمين فى واقعة «سيدة الكرم»

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

اقتران نادر بين كوكبى المشترى وزحل بعد غدٍ

تيارات قوية تغيّر مسار جبل جليدى ضخم فى جنوب الأطلسى

الصين ثالث دولة تحصل على عينة من تربة سطح القمر

استطلاع: غالبية الألمان يعتزمون الالتزام بقيود الاختلاط خلال عيد الميلاد

أيام زمان

السعودية والمغرب كلمة السر.. لهذا السبب قررت الأمم المتحدة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

«بسبب الزعيم».. محمد جلال عبدالقوى يكشف سبب توبته عن الكتابة السينمائية

«سنوات السجن والخروج من الأهلي».. قيام وانهيار إمبراطورية مرتضى منصور

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

مقالات الرأي
ماجد حبته
ريجينى.. وعصابة الدبلوماسيين!
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل جبار بئس بالحقيقة
د.كريمة الحفناوى
يا صاحب المدد وتراثنا المسرحى عن نصر أكتوبر
صفاء النجار
دليل حملات المعلومات المضللة الناجحة
المزيد

الثقافة

«ورشة الزيتون» تحتفل بمسيرة الشاعر محمد الشحات الإبداعية 4 عقود

الثقافة السينمائية تعرض فيلم ترويقية فى بيروت.. الأربعاء

القداس الاحتفالى لبيتهوفن فى حفل الكريسماس بالمسرح الكبير.. اليوم

عائشة البصرى تهدى أحدث إبداعاتها الروائية لضحايا كورونا