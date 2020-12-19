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مصر

قبل غلق التقديم.. الأوراق المطلوبة لتركيب عدادات الكهرباء الكودية

السبت 19/ديسمبر/2020 - 04:45 ص
عدادات الكهرباء الكودية
عدادات الكهرباء الكودية
محمود مرعي
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حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مجموعة من الأوراق والمستندات المطلوبة التي يجب تقديمها عند التقديم لتركيب عدادات الكهرباء كودية بدلا من الممارسة، على أن يغلق باب التقديم في 31 ديسمبر الجاري، والأوراق المطلوبة لتقديم طلبات تركيب عدادات كهرباء كودية، على أن تستكمل شركات توزيع الكهرباء الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها على المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء.

الأوراق المطلوبة لتركيب عدادات الكهرباء

1- صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب (خلفية وأمامية).

2- عقد ملكية الوحدة المراد تركيب العداد الكودي لها بنفس بيانات البطاقة الشخصية.

3- إيصال سداد أخر ممارسة لمقدم الطلب على الوحدة المراد التوصيل لها.

ويتم تقديم كل هذه البيانات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء بعد عمل حساب على المنصة لمتابعة الطلب.

أخر موعد لتقديم طلبات عداد الكهرباء

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قررت مد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية لتنتهي بنهاية شهر ديسمبر 2020.

يأتي هذا في إطار توجهات الدولة نحو التيسير على المواطنين والعمل على رفع الأعباء المعيشية عنهم، وتماشيًا مع ما تم الإعلان عنه من مد مهلة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء حتى نهاية ديسمبر 2020.

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في نهاية شهر نوفمبر الماضي عن تقديم 920 ألف طلب لتحويل الممارسة إلى عداد كودي بمجمل وحدات يتخطى الـ3 مليون وحدة مخالفة لشروط البناء ولديها محاضر سرقة تيار كهربائي.

كما كشفت الوزارة، في بيان سابق لها، عن بعض القواعد المنظمة لتركيب تلك العدادات التي لا تحمل أسم صاحب الوحدة، ولكنها تحمل كود، كما أنها لا تثبت أي أحقية في تصالح مخالفات البناء لمالك العقار والوحدة السكنية، ولكنها تحمي مالك الوحدة من محضر سرقة التيار الكهربائي، فضلا عن تقليل نسبة السرقات في التيار والتي ارتفعت في الأعوام الـ5 الماضية.

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