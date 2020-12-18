رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 18 ديسمبر 2020 الموافق 03 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

خطوات الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 04:53 م
التربية والتعليم
التربية والتعليم
هبه محمد
طباعة
خطوات الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي، ارتفعت عمليات البحث على " جوجل " بشكل كبير من قبل أولياء الأمور وجميع الطلاب حول الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي، لكي يتمكنوا من الدخول إلى منصة الامتحان لكي يقوم الطلاب بأداء الاختبارات الإلكترونية الخاصة بطلاب الصف الأول والصف الثاني الثانوي، وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم بشكل رسمي، وحتى يتمكنوا من أداء الاختبارات التجريبية، لذلك يهتم الجميع بالبحث عن خطوات الاستعلام التي تساعدهم في الحصول على كود الطالب من خلال الرقم القومي.

ويعرض لكم " الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات التي أعلنت وزارة التربية والتعليم للطلاب، لخطوات الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي.

خطوات الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي

يمكنك اتباع بعض الخطوات المحددة حتى تتمكن من معرفة كود الطالب بالرقم القومي بكل سهولة و الخطوات كالآتي:

1 - أولًا أن يتم الذهاب إلى الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم للاستعلام عن كود الطالب.

2 - ثانيًا يتم البدء في إضافة جميع البيانات المطلوبة وإضافة الرقم القومي والتأكد من كتابة البيانات بشكل صحيح الخاص بالطالب أو الطالبة.

3 - بعد ذلك تقوم بالضغط على كلمة تسجيل الدخول والضغط على كلمة عرض الكود.

4 - وسوف تظهر لك كافة التفاصيل والمعلومات التي تتعلق بالطالب أو الطالبة ويمكنك وقتها الحصول على الكود.

الاستعلام عن كود الطالب أو الطالبة بالرقم القومي

وتبدأ الامتحانات طلاب الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي، من يوم 23 يناير 2021، بعد ذلك سوف يتمكن جميع الطلاب والطالبات من أداء الاختبارات حتى يتمكنوا من الحصول على التقييم الذي سوف يحصلون في الفصل الدراسي الأول، لهذا أكدت وزارة التربية والتعليم على أهمية الحصول على كود الطالب أو الطالبة والاحتفاظ به لإمكانية الدخول لأداء الاختبارات.

ووفرت وزارة التربية والتعليم هذه المنصة الإلكترونية حتى يتمكن الطلاب والطالبات من أداء الاختبارات، وذلك خوفًا على صحة التلاميذ من وباء فيروس كورونا المستجد، وأكدت الوزارة على أنه يتم إجراء ثلاث اختبارات للطلاب.

اقرأ أيضا

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تقدر بـ200 مليون دولار.. ثروة مارادونا تخرج جثته من القبر

تعرف على حالة الطقس اليوم الجمعة 18-12-2020

تفاصيل مثيرة فى اعترافات الفنانة عبير بيبرس المتهمة بقتل زوجها

«أمطار وشبورة».. حالة من عدم الاستقرار في الطقس بداية من الجمعة

الصور

image description

كمامات وتباعد فى افتتاح 12 مسجدًا بدمياط

image description

نتائج القافلة التنموية الشاملة بأسيوط في محطتها الأخيرة

image description

افتتاح 12 مسجدًا في دمياط

image description

استمرار أعمال رصف الشوارع والميادين الرئيسية غرب أسيوط

image description

المجلس القومي للمرأة بأسيوط: ندوات وزيارات منزلية للوقاية من كورونا

الأكثر قراءة

النائب العام يأمر بدراسة أوجه الطعن على حكم براءة المتهمين فى واقعة «سيدة الكرم»

توجيه حكومى جديد بشأن «شيشة المقاهى»

دراسة تكشف «ظاهرة خطيرة» بين كورونا والإنفلونزا

تفاصيل مثيرة فى اعترافات الفنانة عبير بيبرس المتهمة بقتل زوجها

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

خطوات الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي

الطهاة المتجوّلون فى سنغافورة على قائمة التراث الثقافى لليونسكو

بيع السلع الفاخرة عبر الإنترنت لمواجهة الجمود في ظل وباء كورونا

إفريقيا بمواجهة موجة ثانية من وباء كورونا

أيام زمان

«بسبب الزعيم».. محمد جلال عبدالقوى يكشف سبب توبته عن الكتابة السينمائية

«سنوات السجن والخروج من الأهلي».. قيام وانهيار إمبراطورية مرتضى منصور

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

«نعم.. ليست هناك مشاكل فى أن يقبل أحدهم ابنتى».. آراء عماد حمدى فى القبلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
وسيط تمزقت ملابسه!
مدحت بشاى
فى البدء كانت مصر.. والدراما كمان
د. محمد عفيفي
الأرمن وصناعة السينما فى مصر
جمال طه
استعدادات مصر لمواجهة مخاطر «سد النهضة»
المزيد

الثقافة

«اكتب هنا».. ديوان جديد للشاعر سمير الأمير

في يومها العالمي.. كواليس مصادرة كتاب «مقدمة في فقه اللغة العربية»

جيهان عمر: بهاء عبد المجيد الذي تسبقه دائما رائحة الجاردينيا

وزيرة الثقافة: رعاية ذوى القدرات الخاصة وتنمية قدراتهم واجب وطنى