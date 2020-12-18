خطوات الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي

الاستعلام عن كود الطالب أو الطالبة بالرقم القومي





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خطوات الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي، ارتفعت عمليات البحث على " جوجل " بشكل كبير من قبل أولياء الأمور وجميع الطلاب حول الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي، لكي يتمكنوا من الدخول إلى منصة الامتحان لكي يقوم الطلاب بأداء الاختبارات الإلكترونية الخاصة بطلاب الصف الأول والصف الثاني الثانوي، وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم بشكل رسمي، وحتى يتمكنوا من أداء الاختبارات التجريبية، لذلك يهتم الجميع بالبحث عن خطوات الاستعلام التي تساعدهم في الحصول على كود الطالب من خلال الرقم القومي.ويعرض لكم " الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات التي أعلنت وزارة التربية والتعليم للطلاب، لخطوات الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي.يمكنك اتباع بعض الخطوات المحددة حتى تتمكن من معرفة كود الطالب بالرقم القومي بكل سهولة و الخطوات كالآتي:1 - أولًا أن يتم الذهاب إلى الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم للاستعلام عن كود الطالب.2 - ثانيًا يتم البدء في إضافة جميع البيانات المطلوبة وإضافة الرقم القومي والتأكد من كتابة البيانات بشكل صحيح الخاص بالطالب أو الطالبة.3 - بعد ذلك تقوم بالضغط على كلمة تسجيل الدخول والضغط على كلمة عرض الكود.4 - وسوف تظهر لك كافة التفاصيل والمعلومات التي تتعلق بالطالب أو الطالبة ويمكنك وقتها الحصول على الكود.وتبدأ الامتحانات طلاب الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي، من يوم 23 يناير 2021، بعد ذلك سوف يتمكن جميع الطلاب والطالبات من أداء الاختبارات حتى يتمكنوا من الحصول على التقييم الذي سوف يحصلون في الفصل الدراسي الأول، لهذا أكدت وزارة التربية والتعليم على أهمية الحصول على كود الطالب أو الطالبة والاحتفاظ به لإمكانية الدخول لأداء الاختبارات.ووفرت وزارة التربية والتعليم هذه المنصة الإلكترونية حتى يتمكن الطلاب والطالبات من أداء الاختبارات، وذلك خوفًا على صحة التلاميذ من وباء فيروس كورونا المستجد، وأكدت الوزارة على أنه يتم إجراء ثلاث اختبارات للطلاب.