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سياسي

4 شروط للحصول على بدل البطالة في قانون المعاشات الجديد

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 03:36 م
البطالة
البطالة
عائشة حسن
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راعى قانون المعاشات الجديد والتأمينات الاجتماعية، عددًا من الفئات داخل المجتمع المصري، حيث تم استحداث في القانون ما يسمى بـ" بدل بطالة "، ولكن وضع شروطا للحصول عليه واستحقاق تعويض البطالة، وهي:

شروط الحصول على بدل البطالة في قانون المعاشات الجديد


1- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

2- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

3- أن يكون المؤمن عليه مشتركًا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

4- أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

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