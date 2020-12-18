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مصر

«التخطيط»: 6.7 مليار جنيه قيمة الاستثمارات الموجهة للدقهلية

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 03:28 م
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد
أميرة ممدوح
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أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة الدقهلية للعام المالي 2020- 21، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن عدد المشروعات التنموية بمحافظة الدقهلية يصل إلى 389 مشروعًا، وإن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 202021 تبلغ 6.7 مليار جنيه، بنسبة زيادة 54% عن خطة عام 2019- 2020 تمثل 2.6% من الاستثمارات العامة الموزعة، لافتة إلى تحقيق نسبة نمو قدرها 12% في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة للمحافظة.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الدقهلية بخطة عام 2020- 21 أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 2.3 مليار جنيه لقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بنسبة 34.6%، ويخص قطاع النقل استثمارات بقيمة 1،2 مليار جنيه بنسبة 17،8%، ويخص قطاع التعليم قبل الجامعي 659،7 مليون جنيه بنسبة 9،8%، إلى جانب توجيه 1،3 مليار جنيه لقطاع التعليم العالي بنسبة 19،6%، علاوة على توجيه 515،2 مليون جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 7،7%،، بالإضافة إلى توجيه 713،5 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 10،6%.

وتتمثل أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة الدقهلية في خطة 202120 في توجيه نحو 1.3 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وفي قطاع التعليم قبل الجامعي تتمثل أهم المستهدفات التنموية في إنشاء 153 مدرسة، بإجمالي 2373 فصلًا.

وفيما يتعلق بالمستهدفات التنموية بقطاع التعليم العالي في خطة عام 2020-21 في المحافظة، فإن الخطة تستهدف إنشاء جامعة المنصورة الجديدة، ويهدف المشروع إلى إنشاء جامعة قادرة على تقديم العديد من البرامج الدراسية في مجالات العلوم الإنسانية، والعلوم الإدارية، والإعلام والاتصال، والفنون، والعلوم الهندسية، منها برامج متقدمة مثل علوم الذكاء الاصطناعي، والعمارة الرقمية، والطب والجراحة التكاملي، وتقدر الاعتمادات المدرجة للمشروع بخطة عام 2020- 21 بمبلغ 500 مليون جنيه.

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