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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

بموجب اتفاق جديد.. قوات روسية لتأمين النظام العام فى بيلاروسيا

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 03:16 م
جريدة الدستور
وكالات
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أوضح اتفاق جديد نشرته حكومة بيلاروسيا، اليوم الجمعة، إلى إمكانية نشر قوات تابعة للحرس الوطني الروسي في البلاد لتأمين النظام العام.

وتُنظم احتجاجات حاشدة ضد الرئيس الذي يحكم البلاد منذ فترة طويلة، الكسندر لوكاشينكو، مطلع كل أسبوع في مينسك، منذ انتخابات مثيرة للجدل قبل خمسة أشهر.

وروسيا هي أقرب حلفاء بيلاروسيا الجارة، وتعهد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بإرسال مسئولي تطبيق القانون إلى بيلاروسيا، إذا لزم الأمر.

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