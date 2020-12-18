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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

مركز حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية يعلن كشفًا أثريًا بسقارة 2021

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 11:58 ص
الدكتور مصطفى الفقي
الدكتور مصطفى الفقي
هبه عويضه
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قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن مركز زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية بقيادة عالم الآثار المصرية الدكتور زاهى حواس، سوف يعلن عن كشف أثري كبير فى يناير عام ٢٠٢١.

وأضاف "الفقي" خلال بيان اليوم، أنه لأول مرة تقوم مكتبة الإسكندرية من خلال "مركز المصريات" بعمل بعثة للحفائر في منطقة سقارة الأثرية التى تحتوي على العديد من الأهرامات والمقابر منذ عصر الدولة القديمة وحتى العصر اليوناني الروماني.

وأشاد "الفقي" بالجهد المبذول الذي يقوم به الدكتور "زاهي حواس"وفريق العمل من العلماء والعمال المصريين بجوار هرم الملك تيتي، وذلك هذه الظروف المناخية الصعبة في مناطق صحراوية صعبة، للقيام بحفائر حول الآثار، فمن البرد القارس إلى الحر الزائد، ولكنهم يعملون في صمت وفي ظل ظروف صعبة، مهما كانت التيسيرات المتاحة لاكتشاف أسرار وكنوز الحضارة المصرية القديمة التي تبهر العالم أجمع، ولقد انبهرت اليوم كما لم يحدث لي من قبل، عندما رأيت الآثار المصرية ويجرى الكشف عنها وترميمها وتخزينها بطرق علميه حديثة، وكيف أن العمال يتجاوبون مع الأثريين في معزوفة رائعة تؤكد أن مصر تفتح عصرًا جديدًا لحمايه آثارها الوطنية.

وأوضح "الفقي" أن هذا اليوم مبهرًا فى حياتي أن أحضر إلى منطقة سقارة الأثرية ومشاهدة أعمال الحفائر، برئاسة عالم الآثار العالمي "زاهى حواس" وفريق العمل من العلماء والعمال المصريين، ولعل مصدر سعادتي أن الذي يقوم بأعمال الحفائر هو "مركز زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية" الذي تشرفت بتأسيسه فور تعييني مدير للمكتبة، ولقد آمنت أن زاهى حواس لم يصل إلى ما وصل إليه إلا بثمن فادح من صحته وشبابه.

وأشار "الفقي" إلى أن المكتبة تفخر بانتماء هذا المركز لها، وأن يجري حاليًا علي أرض سقارة هو تأكيد للوطنية المصرية واحترام للتراث وتوقير لتاريخنا الوطني بمراحله المختلفة، فتحيه طيبة للأثري الكبير وفريق عمله.

وأضاف "الفقي" أننا مع وزارة السياحة والآثار نستعد من الآن لتجهيز مؤتمر صحفي عالمي، وستتم دعوة كل القنوات والصحف ووكالات الأنباء المحلية والعالمية لنقل هذا الكشف عالميًا.

رافق الجولة الدكتور عصام شهاب، مدير الحفائر، والعميد هاني حجازي، رئيس مباحث شرطة السياحة والآثار بسقارة.
مركز حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية يعلن كشفًا أثريًا بسقارة 2021
مركز حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية يعلن كشفًا أثريًا بسقارة 2021
مركز حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية يعلن كشفًا أثريًا بسقارة 2021
مركز حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية يعلن كشفًا أثريًا بسقارة 2021
مركز حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية يعلن كشفًا أثريًا بسقارة 2021
مركز حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية يعلن كشفًا أثريًا بسقارة 2021
مركز حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية يعلن كشفًا أثريًا بسقارة 2021
مركز حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية يعلن كشفًا أثريًا بسقارة 2021
مركز حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية يعلن كشفًا أثريًا بسقارة 2021
مركز حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية يعلن كشفًا أثريًا بسقارة 2021

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