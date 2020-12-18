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محافظات

محلية أسوان: مخالفة 3 مقاهى وضبط 25 شيشة بمشتملاتها (صور)

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 12:29 ص
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حملات التفتيش على المقاهي والمطاعم، لرصد الاجراءات الاحترازية الوقائية، حيث تم المرور على ٩ مقاهي وكافتريات بالمدينة.

وتبين عدد ٣ منها مخالفة للاجراءات الاحترازية، حيث تم ضبط عدد ٢٥ شيشه بمشتملاتها بإحدى المقاهي، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وتحريزها بقسم الشرطة وضبط ٥شيشة مجهولة المصدر وتحريزها بحي غرب المدينة، وتم غلق وتشميع فوري لإحدى المقاهي.

وجاء ذلك تطبيق قرار رئاسة مجلس الوزراء، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وتعليمات العميد طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.

وشارك بالحملة كلًا من: علي عبدالله مدير رخص المحلات بالوحدة، وأشرف جلال نائب رئيس حي جنوب، والفنيين بالحي، وأحمد شاكر نائب رئيس حي غرب والفنيين بالحي، بمعاونة العميد عاطف عبدالله مدير قسم شرطة المرافق بأسوان.

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