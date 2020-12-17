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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

خاص.. بيراميدز يتمسك بالحكام الأجانب بعد التعادل مع الزمالك

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 11:18 م
جريدة الدستور
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استقر مجلس إدارة نادى بيراميدز بشكل قاطع على مطالبة اتحاد الكرة باستدعاء حكام  أجانب لمباريات الفريق في مسابقة الدورى الممتاز بعد تعادل بيراميدز مساء اليوم أمام الزمالك بهدف في اللقاء الذى جمع الفريقين على ستاد الدفاع الجوة ضمن مباريات الأسبوع الثانى للدورى الممتاز.

و اعتبر مسئولو بيراميدز التعادل  الليلة  أمام الزمالك خسارة  وشككوا في أداء الطاقم التحكيمي الذى أدار لقاء الليلة .

 وكشف مصدر مسئولو داخل فريق بيراميدز أن فريقه تعرض للظلم الليلة وتم إلغاء هدف صحيح لإيريك تراوري ورغم وجود تقنية الفار لم يتم إعادة اللقطة أو اتخاذ قرار فيها وخسارة بيراميدز  نقطتين في النهاية بالتعادل.

 وقال المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه أن الحكام الأجانب هم الحل ولن يتم الرجوع عن هذا القرار تحت اى ظرف من الظروف .


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