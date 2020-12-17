فنزويلا: 28 مهاجرًا لقوا حتفهم جرّاء غرق قارب متوجها لـ«ترينيداد وتوباجو»

قال المدعي العام في فنزويلا طارق وليام صعب، اليوم الخميس، إن عدد من لقوا حتفهم جرّاء غرق قارب كان متوجها إلى "ترينيداد وتوباجو" جنوب الكاريبي ارتفع ليصل إلى 28 مهاجرًا فنزويليًا.وأوضحت شبكة (فرانس 24)- في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم- أن القارب الذي كان يحمل المهاجرين غادر ولاية سوكريه شمال شرقي فنزويلا في 6 ديسمبر لكنه لم يصل إلى وجهته مطلقًا.وبدأ العثور على أولى الجثث يوم الجمعة الماضية حين قيام خفر السواحل بدوريات روتينية، وتم انتشال 14 جثة خلال الأيام القليلة الماضية.