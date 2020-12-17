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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فنزويلا: 28 مهاجرًا لقوا حتفهم جرّاء غرق قارب متوجها لـ«ترينيداد وتوباجو»

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 09:13 م
مهاجرًا لقوا حتفهم
مهاجرًا لقوا حتفهم
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قال المدعي العام في فنزويلا طارق وليام صعب، اليوم الخميس، إن عدد من لقوا حتفهم جرّاء غرق قارب كان متوجها إلى "ترينيداد وتوباجو" جنوب الكاريبي ارتفع ليصل إلى 28 مهاجرًا فنزويليًا.

وأوضحت شبكة (فرانس 24)- في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم- أن القارب الذي كان يحمل المهاجرين غادر ولاية سوكريه شمال شرقي فنزويلا في 6 ديسمبر لكنه لم يصل إلى وجهته مطلقًا.

وبدأ العثور على أولى الجثث يوم الجمعة الماضية حين قيام خفر السواحل بدوريات روتينية، وتم انتشال 14 جثة خلال الأيام القليلة الماضية.

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