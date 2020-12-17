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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

رئيس المكسيك يؤكد أهمية استعادة القوة الشرائية للحد الأدنى للأجور

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 09:16 م
أندريس مانويل لوبيز
أندريس مانويل لوبيز أوبرادور،
وكالات
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أكد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الخميس، أهمية استعادة القوة الشرائية للحد الأدنى للأجور في البلاد بعد قرار بلاده زيادته بنسبة 15% رغم معارضة ممثلي أصحاب العمل والشركات.

وقال لوبيز في مؤتمره الصحفي الصباحي اليوم بولاية سونورا شمال المكسيك، إن زيادة الحد الأدنى لم تسبب ارتفاعا في معدل التضخم ولا يوجد ما يبرر القول أنها ستضر بالاقتصاد.

يذكر أن المكسيك قررت زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 15% خلال العام المقبل، في حين كانت الشركات تريد زيادة الحد الأدنى بنسبة 10% فقط ولكن الحكومة رأت أن هذه النسبة ليست كافية، حسبما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن الرئيس لوبيز.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت المكسيك ستغير سياستها بالنسبة للمهاجرين، قال لوبيز إن قرارات منع تدفق المهاجرين إلى الولايات المتحدة كانت قرارات الحكومة المكسيكية وليست بضغط من جانب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

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