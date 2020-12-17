قبائل برقة تؤكد دعمها للجيش الليبي والبرلمان في حل الأزمة

أشادت قبائل برقة بدور المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لجهودهما المستمرة لحلحلة الأزمة الليبية.وأكد ممثلو القبائل الليبية في إقليم برقة في بيانهم، دعمهم الكامل للحكومة الليبية الشرعية الوحيدة في ليبيا المُتمثلة في البرلمان، مشيدين بدور الجيش الوطني الليبي الذي فرض الأمن والأمان في المنطقة.وأشار البيان إلى أنه على الرغم من توقيع اتفاق هدنة بين نواب البرلمان وحكومة الوفاق ولكن الجماعات الإرهابية لا تزال تعيث في ليبيا فسادًا وسببًا في معاناة الشعب المُسالم، لكن الجيش الوطني الليبي يرد على جميع التهديدات التي يشكلها الإرهابيون في الأراضي الواقعة تحت سيطرته.وأوضح البيان أن قوات الجيش الوطني الليبي تقوم بعمليات استطلاع واحتجاز الإرهابيين المسلحين، مما يمنع العديد من الجرائم، وهذا هو السبب في أن الليبيين يقدمون احترامهم للمشير خليفة حفتر وجنود الجيش الوطني الليبي الذين يضمنون سلامتهم.ونوهت قبال برقة بزيادة عدد الجماعات الإجرامية الإرهابية العام الماضي في ليبيا والذين أتوا من مختلف الدول للاستفادة من فوضى الحرب، بالإضافة إلى المرتزقة السوريين.