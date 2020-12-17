نائب: زيارة ولي عهد أبوظبي حملت مردودًا إيجابيًا على الاقتصاد

قال المهندس أحمد قطب، عضو مجلس الشيوخ، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالجيزة، إن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي للقاهرة حملت مردودًا إيجابيًا على الاقتصاد المصري وزيادة فرص الاستثمار في المشروعات القومية المصرية.أضاف قطب، في بيان الخميس، أن الزيارة تطرقت للعديد من المناقشات والتحاور حول القضايا المشتركة التي تجمع البلدين في العمل العربي المشترك أهمها تدشين المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة والترحيب بانضمام الإمارات لمنتدى غاز شرق المتوسط، والتصدي للتدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية.وأكد أن الزيارة عمّقت العلاقات بين البلدين، لا سيما مع ولي العهد الجديد، والتي شهدت فيه الدولة الإماراتية تقدم ملحوظ في مختلف المجالات.أضاف عضو الشيوخ أن مصر والإمارات دولتين شقيقتين جمعتهم على مدار السنوات الماضية مواقف عربية عصيبة وكانت الإمارات في صفوف الدول التي دعّمت القاهرة والعكس.