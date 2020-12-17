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الخميس 17 ديسمبر 2020 الموافق 02 جمادى الأولى 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

نائب: زيارة ولي عهد أبوظبي حملت مردودًا إيجابيًا على الاقتصاد

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 06:04 م
المهندس أحمد قطب،
المهندس أحمد قطب، عضو مجلس الشيوخ
أشرف لاشين
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قال المهندس أحمد قطب، عضو مجلس الشيوخ، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالجيزة، إن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي للقاهرة حملت مردودًا إيجابيًا على الاقتصاد المصري وزيادة فرص الاستثمار في المشروعات القومية المصرية.

أضاف قطب، في بيان الخميس، أن الزيارة تطرقت للعديد من المناقشات والتحاور حول القضايا المشتركة التي تجمع البلدين في العمل العربي المشترك أهمها تدشين المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة والترحيب بانضمام الإمارات لمنتدى غاز شرق المتوسط، والتصدي للتدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية.

وأكد أن الزيارة عمّقت العلاقات بين البلدين، لا سيما مع ولي العهد الجديد، والتي شهدت فيه الدولة الإماراتية تقدم ملحوظ في مختلف المجالات.

أضاف عضو الشيوخ أن مصر والإمارات دولتين شقيقتين جمعتهم على مدار السنوات الماضية مواقف عربية عصيبة وكانت الإمارات في صفوف الدول التي دعّمت القاهرة والعكس.

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