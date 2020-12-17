تأجيل محاكمة مدير باتحاد السيارات قدم رشوة لرئيس استاد القاهرة

قررت الدائرة الأولي جنوب جنايات مدينة نصر المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة مدير إداري بالاتحاد المصري للسيارات ومالك شركة استيراد، بتهمة عرض رشوة على رئيس هيئة استاد القاهرة لجلسة 3 يناير 2021 لحضور خبير المساعدات الفنية.صدر القرار برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين حسين عبد المنصف زهران، وخالد فخري الشلقامي، ومروة هشام بركات، وأمانة سر خالد عبد المنعم، ومعتز مدحت.وكشف قرار الإحالة قيام المتهمين " إ.ا "، مدير إداري بالاتحاد المصري للسيارات، و" و. ب " مالك شركة استيراد، في القضية رقم 336 لسنة 2020 جنايات مدينة نصر ثان، بعرض رشوة على موظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن عرضا علي " ع. ع. د " رئيس هيئة إستاد القاهرة، مبلغ 250 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل الموافقة على الطلب المقدم منهما، بشأن تأجير قطعة أرض مملوكة لهيئة استاد القاهرة محل عمله ولكن الموظف العام لم يقبل الرشوة منهما.