مساعد وزير الداخلية: اختبارات كلية الشرطة تتم تكنولوجيا دون تدخل بشرى

أكد اللواء دكتور أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، أن اختبارات المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة سواء من خريجي الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية، وقسم الضباط المتخصصين تتم وفق أحدث النظم التكنولوجية والإلكترونية دون تدخل العنصر البشري، مشيرا إلى أن المتقدمين خلال مراحل الاختبارات تتم بالشكل الحديث، بإجمالى 55026 طالب وخاض المتقدمين المراحل الاختيارات بكل شفافية.وأضاف مساعد وزير الداخلية، أن المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة الذين وصلوا إلى كشف الهيئة بلغوا 14 ألف و75 طالب، فيما المستهدف هو 2506 طالب.وأضاف " إبراهيم" خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بالتجمع الخامس، بأن قسم الضباط المتخصصين وصل أكثر من ألفين طالب فيما هو المستهدف 465 طالب، موضحا أن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وافق على قبول دفعة جديدة ووفقا للشروط التي سبق الإعلان عنها من خريجى الكليات والثانوية العامة والثانوية الأزهرية.و انطلقت فعاليات المؤتمر الصحفى للاعلان عن نتيجة المقبولين في كلية الشرطة 2020، بحضور اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة.وينظم المؤتمر بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، لشرح معايير الاختيار والقبول التى أجريت هذا العام فى اختيار العناصر وعدد المتقدمين وآليات التى اعتمد عليها فضلا عن موعد الدراسة بالنسبة لطلاب الجدد، وسيتم الاتصال بالطلاب المقبولين او إرسال رسائل على هواتفهم ليعقبها انهاء اجراءات الانضمام الى صفوف حراس الوطن.وأجرت أكاديمية الشرطة على مدار أسابيع الاختبارات مع المتقدمين للالتحاق، وانتهت إلى استبعاد البعض وانطباق الشروط على آخرين وصولا إلى كشف الهيئة والمثول أمام لجنة الانتقاء لاختيار أفضل العناصر.