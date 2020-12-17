كشف ملابسات واقعة اختطاف طفل بقنا.. وضبط مرتكبى الواقعة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات خطف طفل في قنا، وطلب فدية مالية وتمكنت من ضبط المتهمين.فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوتشت بمديرية أمن قنا من أحد الأشخاص - مُقيم بدائرة المركز بقيام مجهولان يستقلان مركبة "توك توك" باختطاف نجله 7 سنوات أثناء توجهه لمدرسته الكائنة بذات القرية والهرب به.تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، وتواصل الجناة مع والد الطفل المجني عليه وقيام الأخير بدفع مبلغ مالى وبعض المشغولات الذهبية لهم وقيامهم بإطلاق سراح الطفل.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، حيث قرر أحدهم أنه نظرًا للإقامة بذات القرية محل إقامة أسرة الطفل عقد العزم على اختطافه ومساومة أهليته على إطلاق سراحه نظير الحصول على مبلغ مالى كفدية، واستعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه وقيامهم بإطلاق سراح الطفل المختطف عقب حصولهم على مبلغ الفدية والمشغولات الذهبية من والده، تم بإرشادهم ضبط المبلغ المالى -المشغولات الذهبية - مركبة التوك توك، والهاتف المحمول المستخدمان فى إرتكاب الواقعة".تم إتخاذ الإجراءات القانونية.