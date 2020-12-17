12719 إجمالي إصابات كورونا في عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) بلغ 127 ألفا و19 حالة، والوفيات 1483 بنسبة 1.16%.وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد المتعافين وصل إلى 119 ألفا و9 حالات، لتبلغ نسبة الشفاء 93.7%، مشيرة إلى أن عدد المحتجزين في المستشفيات يصل إلى 103 حالات، والمحتجزين في العناية المركزة 43 حالة.