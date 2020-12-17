12719 إجمالي إصابات كورونا في عمان
الخميس 17/ديسمبر/2020 - 12:03 م
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أعلنت وزارة الصحة العمانية أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) بلغ 127 ألفا و19 حالة، والوفيات 1483 بنسبة 1.16%.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد المتعافين وصل إلى 119 ألفا و9 حالات، لتبلغ نسبة الشفاء 93.7%، مشيرة إلى أن عدد المحتجزين في المستشفيات يصل إلى 103 حالات، والمحتجزين في العناية المركزة 43 حالة.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الخميس، أن إجمالي عدد المتعافين وصل إلى 119 ألفا و9 حالات، لتبلغ نسبة الشفاء 93.7%، مشيرة إلى أن عدد المحتجزين في المستشفيات يصل إلى 103 حالات، والمحتجزين في العناية المركزة 43 حالة.