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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

حفل لفرقتى الحضرة ورباعى أوتار بساقية الصاوى.. 24 ديسمبر

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 12:27 ص
ساقية الصاوى
ساقية الصاوى
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تُقدم مجموعة «الحضرة» للإنشاد الصوفي، أمسية فنية بمشاركة فرقة «رباعي أوتار» للموسيقى الكلاسيكية، على خشبة قاعة النهر بساقية الصاوي، الخميس المقبل الموافق 24 ديسمبر الجاري.

ويقدم فريق «الحضرة» بقيادة مؤسسها الفنان نور ناجح، باقة من الأناشيد والقصائد والتوشيح التي اشتهرت بها في حفلاتها لكبار المنشدين، من أبرزها «ياكرام، المسك فاح، إني جعلتك في الفؤاد محدثي، إننا فقراء»، كما تقدم الفرقة بمصاحبة فريق «رباعي أوتار»، مزيجًا من الموسيقى الكلاسيكية والتراث الصوفي، بتوزيعات مختلفة وألحان جديدة معاصرة.

وتعد مجموعة «الحضرة» أول فرقة مصرية مستقلة تقدم فن الإنشاد الديني والصوفي بشكل معاصر، وتعتمد على الغناء والأداء الجماعي المبني على فكرة الابتهالات والإنشاد الديني، والذي عاد وبقوة في الآونة الأخيرة.

وتتكون الفرقة من مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق الصوفية الذين يقدمون الحالة الروحانية للحضرات المصرية بشتى طرقها من خلال الإنشاد الديني والابتهالات والذكر والمديح.

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