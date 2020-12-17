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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 17-12-2020 فى البنوك المصرية

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 04:52 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
ياسمين محمود
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يرصد "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الخميس 17-12-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار الدينار في البنوك، في التقرير التالي:

محليًا، ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك الاستثمار العربي، مقابل الدينار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي والمصرف العربي الدولي.

سعر الدينار الكويتي اليوم

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 51.59 جنيه وللبيع 48.75، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 52.20 جنيه وللبيع 48.62، وفي بنك عودة سجل للشراء 51.65 جنيه وللبيع 48.32، كما ارتفع سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل في بنك بلوم مصر للشراء 51.80 جنيه وللبيع 51.24، أما في البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 51.85 جنيه وللبيع 48.04، بنك القاهرة سجل للشراء 51.74 جنيه وللبيع 48.75، وفي البنك العربي سجل للشراء 51.77 جنيه وللبيع 48.59، أما في البنك الاهلي المتحد فسجل للشراء 51.76 جنيه وللبيع 47.82.

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 17-12-2020 في البنوك المصرية
وفي بنك أتش أس بي سي استقر سعر الدينار ليسجل للشراء 51.66 جنيه وللبيع 51.35، وفي بنك وفا التجاري سجل للشراء 51.39 جنيه وللبيع 47.64، وفي بنك الامارات دبي الوطني سجل للشراء 51.77 جنيه وللبيع 48.14، وفي وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 51.50 جنيه وللبيع 48.55، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 51.66 جنيه وللبيع 48.65، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 51.66 جنيه وللبيع 48.60.

أسعار الدينار الكويتي

وفي البنك التجاري الدولي تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 51.62 جنيه وللبيع 48.48، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 51.65 جنيه وللبيع 47.74، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.57 جنيه وللبيع 51.21، وفي بنك مصر سجل للشراء 51.58 جنيه وللبيع 48.82، وفي بنك التعمير والإسكان انخفض سعر الدينار ليسجل للشراء 51.19 جنيه وللبيع 48.43، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 51.70 جنيه وللبيع 48.41، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 51.63 جنيه وللبيع 47.42، وفي بنك تنمية الصادرات سجل للشراء 51.62 جنيه وللبيع 48.677.

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