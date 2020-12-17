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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الخميس 17-12-2020

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 07:28 ص
مواعيد القطارات
مواعيد القطارات
هبه محمد
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تستمر جهود وزارة النقل وهيئة السكك الحديد، في تقديم أفضل خدمة للمواطنين، من حيث مواعيد القطارات، وذلك في ظل أزمة فيروس كورونا التي تهدد البلاد.

مواعيد القطارات اليوم الخميس 17-12-2020 

ويقدم لكم "الدستور" في تقريرها اليومية عن مواعيد القطارات اليوم الخميس 17-12-2020 في القاهرة وجميع المحافظات، كالتالي:

تعرف على مواعيد قطارات الصعيد اليوم الخميس 17-12-2020:

موعد قطار رقم 1143 اليوم الخميس - مميز
يبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20 وينهي رحلته في القاهرة.

موعد قطار رقم 935 اليوم الخميس - مكيف
يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.

موعد قطار رقم 1935 اليوم الخميس - مكيف
ويبدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.

مواعيد القطارات المميزة اليوم الخميس 17-12-2020:

موعد قطار رقم 956 اليوم الخميس - مختلط
يتحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00 وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25.

موعد قطار رقم 954 اليوم الخميس - مختلط
يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، يصل القاهرة في الساعة 15:50.

موعد قطار رقم 966 اليوم الخميس - مختلط
يبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15 ويصل القاهرة في الساعة 18:15.

موعد قطار رقم 586 اليوم الخميس - مختلط
ينطلق القطار بالتحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.

موعد قطار رقم 948 اليوم الخميس - مختلط
يبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30 ويصل القاهرة في الساعة 9:05.

موعد قطار رقم 662 اليوم الخميس - ركاب
يبدأ القطار في التحرك من محطة التحرير من الساعة 6:00 ويصل محطة بالقاهرة في تمام الساعة 8:35.

موعد قطار رقم 268 اليوم الخميس - ركاب
يبدأ القطار في التحرك بداية من محطة المنصورة في تمام الساعة 12:30 ويصل بالمحطة النهائية في طنطا في تمام الساعة 14:05.

موعد قطار رقم 1116 اليوم الخميس - مكيف
يبدأ القطار في التحرك من الإسكندرية إلى محطة قطار سكة حديد أبوحمص، ويبدأ في التحرك من الساعة 2:25 مساء.

موعد قطار رقم 12 اليوم الخميس - مميز
يتحرك القطار بداية من الإسكندرية إلى محطة القاهرة، ويتوقف في عدد من المحطات ومنها: سيدي جابر- طوخ- بركة السبع- شبرا الخيمة- كفر الدوار.

وتستمر عمليات البحث من قبل " المواطنين، عن مواعيد القطارات، نظرًا إلى أنها أسهل وسيلة مواصلات يستخدمها الركاب.

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