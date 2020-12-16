1553 إصابة جديدة بـ«كورونا» فى العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل 1553 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 578 ألفًا و916 إصابة.وأشارت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية «واع»، إلى أنه تم تسجيل 1766 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 513 ألفًا و405 حالات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 12 ألفًا و636 حالة، وذلك بإضافة 22 وفاة جديدة.