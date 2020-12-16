رامي صبري يتحدى عمرو دياب بـ «محسود»

يهمك أيضًا | محسود عمرو دياب يتصدر التريند "محسود" كلمات تركي آل الشيخ، لحن خالد عز، توزيع عادل حقي، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وستصدر ضمن ألبوم "يا أنا يا لأ" قريبًا عبر خدمة "فودافون ميوزيك". شاهد رامي صبري يشارك فى تحدي "محسود" أغنية عمرو دياب الجديدة "محسود" كلمات تركي آل الشيخ، لحن خالد عز، توزيع عادل حقي، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وستصدر ضمن ألبوم "يا أنا يا لأ" قريبًا عبر خدمة "فودافون ميوزيك".

تداول مقطع فيديو للمطرب رامي صبري عبر مواقع التواصل الإجتماعي وهو يؤدى أغنية "محسود" التي طرح النجم عمرو دياب جزء منها، أمس، ترويجا لألبومه الجديد "يا انا يا لا".تصدر هاشتاج "محسود" أحدث أغنيات الهصبة تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد ساعات قليلة من طرح برومو الأغنية والذي تصدر أيضا تريند موقع الفيديوهات يوتيوب فور طرحه.