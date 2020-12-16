رامي صبري يتحدى عمرو دياب بـ «محسود»
الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 05:38 م
هبه محمدطباعة
تداول مقطع فيديو للمطرب رامي صبري عبر مواقع التواصل الإجتماعي وهو يؤدى أغنية "محسود" التي طرح النجم عمرو دياب جزء منها، أمس، ترويجا لألبومه الجديد "يا انا يا لا".
تصدر هاشتاج "محسود" أحدث أغنيات الهصبة تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد ساعات قليلة من طرح برومو الأغنية والذي تصدر أيضا تريند موقع الفيديوهات يوتيوب فور طرحه.
تصدر هاشتاج "محسود" أحدث أغنيات الهصبة تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد ساعات قليلة من طرح برومو الأغنية والذي تصدر أيضا تريند موقع الفيديوهات يوتيوب فور طرحه.