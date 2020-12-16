محاكمة 3 روجوا الاستروكس في السلام

أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم الأربعاء، إحالة 3 متهمين إلى محكمة الجنايات، لحيازتهم كمية من الاستروكس.وذكر قرار الإحالة أن المتهمين «أ. إ»، «هـ. م»، «ر. ج»، عاطلين، عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الاستروكس بهدف ترويجه بهدف التربح والكسب غير المشروع، كما عثر بحوزتهم على 9 آلاف جنيه من متحصلات تجارتهم.كانت بداية الواقعة عندما وردت عدة معلومات لقسم شرطة السلام تفيد بقيام 3 أشخاص بترويج المواد المخدرة بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وأقروا بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.