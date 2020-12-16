«الإعلاميون الشباب» ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة.. اليوم

تنظم لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، ومقررها المخرج أحمد السيد، لقاءً ثقافيًا بعنوان "الإعلاميون الشباب ودورهم في تعزيز ثقافة الحوار لدى الجمهور"، في تمام الخامسة مساء اليوم بقاعة المجلس، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس.يشارك في الندوة كل من الكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، والإعلامي طارق سعدة نقيب الإعلاميين، والدكتور أيمن منصور ندا رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والإعلامية هند رشاد عضو مجلس النواب المذيعة بالتلفزيون المصري، والإعلامية شاهيناز درويش المذيعة بالتلفزيون المصري، والإعلامي عمرو خليل المذيع بقناة dmc، والإعلامي الدكتور محمد عبده بدوي المذيع بالتليفزيون المصري، والكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، والإعلامي أحمد عبد الصمد المذيع بالتليفزيون المصري، ويدير الندوة الإعلامي الدكتور حسين حسني الإعلامي وعضو لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة.