شباب التنسيقية يشاركون في مباردة «استراتيجية بناء الوعي 2021»

شارك عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مبادرة استراتيجية بناء الوعي 2021 برعاية الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبحضور عدد من الإعلاميين والشخصيات المؤثرة في الرأي العام.وضم وفد التنسيقية كل من، أحمد القناوي وعلاء مصطفى ومحمد عمارة، أعضاء مجلس الشيوخ، وأميرة العادلي وعلاء عصام، أعضاء مجلس النواب، ومصعب أمين المتحدث باسم التنسيقية.وقال عمارة، إننا نحتاج لآليات تناسب جيل الألفية الذي يتعامل مع السوشيال ميديا وغيرها من الوسائل الإلكترونية حتى يتم جذب هذا الجيل للمحتوى الثقافي المقدم له، مؤكدا ضرورة المواجهة الفكرية وأهميتها في المرحلة الراهنة.وقالت أميرة العادلي، إن المبادرة جيدة لكننا نحتاج لرؤية عامة وسياسات واضحة، ثم تأتي بعد ذلك آليات التنفيذ، مؤكدة ضرورة تجديد الفكر الديني وليس الخطاب الديني، لأن الخطاب هو أحد الآليات وليس الأساس.وأضافت أن الموضوع ليس فقط كتب أو تشكيل وعي، ولكن أكبر من ذلك وله علاقة بالكثير من الجهات أبرزها المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والتعليم والثقافة، والشباب والرياضة، والإعلام، والأزهر وغيرها من الجهات المعنية، ويحتاج استراتيجية دولة، وأن هناك دول عربية على سبيل المثال اعتمدت برنامج وطني للطفل يشمل سياسات واضحة.ولفتت إلى أن مصر لا يوجد بها قناة تخاطب الأطفال، ولا برامج جاذبة لهم، وأن بناء الوعي يبدأ من الطفل. متابعة: "نحتاج استراتيجية للتواصل مع جيل الأطفال، وآليات واضحة للتواصل معهم".قال علاء عصام الجعودي، إن هناك زاوية في دائرته بها شخص يبث أفكار جماعة الإخوان، مطالبا بضرورة مواجهة ما اعتبره "أفكارا رجعية متطرفة".