نشرة الحوادث| قفز فتاة من «توك توك» بالعياط.. وحقيقة انتحار سائق بالشرقية
الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 10:26 م
حسام محفوظطباعة
تقدم «الدستور» نشرة الحوادث عن أبرز القضايا والحوادث والمحاكمات التي شهدها الشارع المصري خلال الساعات القليلة الماضية.
نجحت أجهزة الأمن في كشف حقيقة مقطع الفيديو المتداول على "فيسبوك"، والذي تظهر فيه إحدى الفتيات حال قفزها من مركبة "توك توك" أثناء سيره بأحد الشوارع بمدينة العياط بالجيزة.
- مدان وهارب.. حقيقة محاولة سائق «توك توك» الانتحار بالشرقية
نفى مصدر أمنى صحة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بشأن محاولة سائق مركبة "توك توك" الانتحار عن طريق إلقاء نفسه في ترعة بالشرقية.
- القبض على خاطفي طفل بقنا وإعادته لأسرته
تمكن ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من العثور على طفل مختطف بقنا وإعادته، والقبض على المتهمين.
- إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في الفيوم
نجحت الجهود الأمنية بتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، في إنهاء خصومة ثأرية بمحافظة الفيوم.
- تجديد حبس والد «عروس فيصل المنتحرة»
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس والد «طفلة الهرم المنتحرة»، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
- السجن 5 سنوات وغرامة مليون جنيه لمدير مكتب وزير الاستثمار السابق
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار سابقًا بالسجن 5 سنوات وغرامة مليون جنيه و59 ألف جنيه ورد نفس المبلغ للخزانة العامة؛ في اتهامه بالكسب غير المشروع.
نشرة الحوادث اليوم الثلاثاء 15-12-2020- «حفاظًا على نفسها».. تفاصيل قفز فتاة من «توك توك» بالعياط
نجحت أجهزة الأمن في كشف حقيقة مقطع الفيديو المتداول على "فيسبوك"، والذي تظهر فيه إحدى الفتيات حال قفزها من مركبة "توك توك" أثناء سيره بأحد الشوارع بمدينة العياط بالجيزة.
- مدان وهارب.. حقيقة محاولة سائق «توك توك» الانتحار بالشرقية
نفى مصدر أمنى صحة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بشأن محاولة سائق مركبة "توك توك" الانتحار عن طريق إلقاء نفسه في ترعة بالشرقية.
- القبض على خاطفي طفل بقنا وإعادته لأسرته
تمكن ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من العثور على طفل مختطف بقنا وإعادته، والقبض على المتهمين.
- إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في الفيوم
نجحت الجهود الأمنية بتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، في إنهاء خصومة ثأرية بمحافظة الفيوم.
- تجديد حبس والد «عروس فيصل المنتحرة»
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس والد «طفلة الهرم المنتحرة»، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
- السجن 5 سنوات وغرامة مليون جنيه لمدير مكتب وزير الاستثمار السابق
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار سابقًا بالسجن 5 سنوات وغرامة مليون جنيه و59 ألف جنيه ورد نفس المبلغ للخزانة العامة؛ في اتهامه بالكسب غير المشروع.