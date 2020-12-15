نشرة الحوادث| قفز فتاة من «توك توك» بالعياط.. وحقيقة انتحار سائق بالشرقية

نشرة الحوادث اليوم الثلاثاء 15-12-2020

- «حفاظًا على نفسها».. تفاصيل قفز فتاة من «توك توك» بالعياط



- مدان وهارب.. حقيقة محاولة سائق «توك توك» الانتحار بالشرقية



- القبض على خاطفي طفل بقنا وإعادته لأسرته



- إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في الفيوم



- تجديد حبس والد «عروس فيصل المنتحرة»



- السجن 5 سنوات وغرامة مليون جنيه لمدير مكتب وزير الاستثمار السابق



نجحت أجهزة الأمن في كشف حقيقة مقطع الفيديو المتداول على "فيسبوك"، والذي تظهر فيه إحدى الفتيات حال قفزها من مركبة "توك توك" أثناء سيره بأحد الشوارع بمدينة العياط بالجيزة.نفى مصدر أمنى صحة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بشأن محاولة سائق مركبة "توك توك" الانتحار عن طريق إلقاء نفسه في ترعة بالشرقية.تمكن ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من العثور على طفل مختطف بقنا وإعادته، والقبض على المتهمين.نجحت الجهود الأمنية بتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، في إنهاء خصومة ثأرية بمحافظة الفيوم.قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس والد «طفلة الهرم المنتحرة»، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار سابقًا بالسجن 5 سنوات وغرامة مليون جنيه و59 ألف جنيه ورد نفس المبلغ للخزانة العامة؛ في اتهامه بالكسب غير المشروع.