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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعطيل الدراسة غدًا في مدارس الجيزة لسوء الطقس

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 09:32 م
محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
عبدالله هشام
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قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تعطيل الدراسة غدًا، الأربعاء، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية نظرا لسوء الأحوال الجوية وموجة سقوط الأمطار التي من المتوقع أن تتعرض لها المحافظة، وذلك وفقا للتقارير الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية.

جاء ذلك القرار حفاظًا على سلامة الطلاب وعدم تعرضهم لأي أحداث تنجم عن سوء حالة الأحوال الجوية، وإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، مؤكدًا رفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ.

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