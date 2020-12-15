حجز 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالنهضة

أمرت نيابة السلام بحجز ٣ أشخاص ٢٤ ساعة لحين وصول التحريات الأمنية في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالنهضة.كما أمرت النيابة بالاستعلام عن حالة المصابين في المشاجرة.وكشفت التحقيقات الأولية عن أن مشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، وأسفرت عن إصابة شخصين وتم نقلهما لمستشفى السلام.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، وبالانتقال تبين صحة البلاغ، وتم ضبط المتهمين واقتيادهم لقسم الشرطة، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.