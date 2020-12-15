«حفاظًا على نفسها».. تفاصيل قفز فتاة من «توك توك» بالعياط

نجحت أجهزة الأمن في كشف حقيقة مقطع الفيديو المتداول على "فيسبوك"، والذي تظهر فيه إحدى الفتيات حال قفزها من مركبة "توك توك" أثناء سيره بأحد الشوارع بمدينة العياط بالجيزة.وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عن تحديد هوية الفتاة، وتبين أنها مقيمة بدائرة مركز شرطة العياط، وتبين إصابتها بجروح وكدمات.وبسؤالها عما ورد بمقطع الفيديو قررت باستقلالها مركبة "توك توك" لتوصيلها إلى منزلها، وأثناء سيرهما قام قائدها بمضايقتها، وطلب منها رقم هاتفها المحمول، ولدى رفضها استمر في السير بسرعة عالية أثارت فزعها، فقامت بالقفز من مركبة التوك توك حفاظًا على نفسها، نتج عن ذلك حدوث إصابتها، وأضافت أنها لم تتقدم بأي بلاغات عن تلك الواقعة.بجمع المعلومات تمكنت أجهزة البحث من تحديد هوية قائد مركبة "التوك توك"، مقيم بدائرة المركز، له معلومات جنائية.. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.