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حوادث

بدء محاكمة العضو المنتدب فى «إيجوث» لاتهامه بالكسب غير المشروع

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 03:41 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، نظر محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث؛ لاتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 13 مليونًا و543 ألف جنيه.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وتامر محمد رياض وهيثم محمود عبدالرحيم، وأمانة سر وائل عبدالمقصود وإسلام عاشور.

وأسندت النيابة للمتهم «م. م»، 65 سنة، العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث»، تهمة الحصول لنفسه ولزوجاته «إيمان. ا»، «ماجدولين. م»، «سهام. ا»، وولديه القصر مهند ومروان، فى الفترة من 2012 لـ2016 على دخل ومشتملاته مبلغ 2.344 مليون جنيه، وأنه تحصل على هذا المبلغ من رشاوى لاستغلاله سلطات وظيفته.

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