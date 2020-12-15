وزير الأوقاف: سيطرتنا كاملة على المساجد.. وأُطالب بالإبلاغ عن المخالفات

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف: «إننا كنا أمام تحديات كبيرة في جميع المجالات، وهناك مجهودات كبيرة في ذلك، ولكن لا يزال يتبقى بعض التحديات غير المكتملة، ومنها السيطرة على جميع الزوايا».وأضاف «جمعة»: «أتحدى أن يتحدث أحد عن اختراق المساجد واستغلالها في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، وخاصة من المدعومين من السلفيين والإخوان».وأكد: «سيطرتنا كاملة على جميع المساجد، ومنعنا سيطرة الإخوان والسلفيين عليهم في المناطق النائية، ونأخذ قرارات حاسمة لمواجهة الجميع»، مطالبًا: «على الجميع الإبلاغ عن أي مخالفات أو أفكار متطرفة حتى نحمي المجتمع منها».وبدأت منذ قليل فعاليات ندوة المجلس الأعلى للإعلام، عن الوعي وأثره في استقلال الدول، وذلك بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وأعضاء المجلس الأعلى للإعلام.وحضر الفعاليات عدد من كبار الإعلاميين والصحفيين أبرزهم الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بمؤسسة الدستور، ويوسف أيوب رئيس تحرير صوت الأمة، وأحمد الطاهري رئيس تحرير روزاليوسف، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ من تنسيقية شباب الأحزاب، أبرزهم أميرة العادلي ومحمد عمارة وأحمد السناوي وعلاء مصطفى.وينظم المجلس الأعلى للإعلام، اليوم الثلاثاء، ندوة الوعي وأثره في أستقلال الدول بحضور وزير الأوقاف، ومن المقرر أن يطلق وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والكاتب كرم جبر رئيس الأعلى للإعلام، استراتيجية بناء الوعي 2021، وتتناول أهم القضايا الملحة على الساحة الفكرية وستكون مقترحة أمام الجهات المعنية للمشاركة فيها.