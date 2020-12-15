إندونيسيا تسجل 6120 إصابة جديدة بكورونا

سجلت إندونيسيا 6 آلاف و120 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 629 ألفا و429 حالة.وذكرت صحيفة (جاكرتا بوست) الإندونيسية - على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء - أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس ارتفعت إلى 19 ألفا و111 حالة وفاة، بعد تسجيل 155 وفاة جديدة خلال ال(24) ساعة الماضية.. بينما بلغت حصيلة المتعافين 516 ألفا و656 حالة.وسجلت العاصمة جاكرتا 1117 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين بها إلى 155 ألفا و122 حالة.