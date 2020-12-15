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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 الموافق 30 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 15-12-2020 فى البنوك المصرية

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 05:10 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر اليورو، اليوم الثلاثاء 15-12-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

محليًا، استقر سعر اليورو اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي والبنك الاهلي المصري، مقابل ارتفاع سعر اليورو أمام الجنيه في معظم البنوك المحلية والأجنبية اليوم.

سعر اليورو فى البنوك اليوم الثلاثاء 15-12-2020

ارتفع سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية ليسجل للشراء 18.96 جني وللبيع 19.17، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.97 جنيه وللبيع 19.17، وفي البنك الأهلي اليوناني ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.96 جنيه وللبيع 19.15، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 18.97 جنيه وللبيع 19.13، وفي بنك التعمير والإسكان فسجل للشراء 18.98 جني وللبيع 19.19، أما في بنك التنمية الصناعية فسجل للشراء 18.98 جنيه وللبيع 19.17، وفي المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 19.02 جنيه وللبيع 19.17.

سعر اليورو اليوم
كما واصل سعر اليورو ارتفاعه أمام الجنيه اليوم فيسجل في بنك الكويت الوطني للشراء 18.98 جنيه وللبيع 19.17، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.98 جنيه وللبيع 19.17، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.99 جنيه وللبيع 19.20، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 19.00 جنيه وللبيع 19.20، وفي المصرف المتحد بلغ سعر اليورو للشراء 19.00 جنيه وللبيع 19.20، وفي بنك عودة سجل للشراء 19.00 جنيه وللبيع 19.20، وفي بنك أتش أس بي سي فسجل للشراء 19.00 جنيه وللبيع 19.20، أما في البنك التجاري الدولي فسجل للشراء 19.00 جنيه وللبيع 19.20.

أسعار اليورو اليوم

وفي بنك بلوم استقر سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.98 جنيه وللبيع 19.17، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 18.97 جنيه وللبيع 19.16، وفي بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 18.97 جنيه وللبيع 19.13، أما في البنك الأهلي المصري فاستقر سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.97 جنيه وللبيع 19.18.

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