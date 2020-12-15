سعر اليورو اليوم الثلاثاء 15-12-2020 فى البنوك المصرية

سعر اليورو فى البنوك اليوم الثلاثاء 15-12-2020

ارتفع سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية ليسجل للشراء 18.96 جني وللبيع 19.17، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.97 جنيه وللبيع 19.17، وفي البنك الأهلي اليوناني ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.96 جنيه وللبيع 19.15، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 18.97 جنيه وللبيع 19.13، وفي بنك التعمير والإسكان فسجل للشراء 18.98 جني وللبيع 19.19، أما في بنك التنمية الصناعية فسجل للشراء 18.98 جنيه وللبيع 19.17، وفي المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 19.02 جنيه وللبيع 19.17.



سعر اليورو اليوم

كما واصل سعر اليورو ارتفاعه أمام الجنيه اليوم فيسجل في بنك الكويت الوطني للشراء 18.98 جنيه وللبيع 19.17، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.98 جنيه وللبيع 19.17، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.99 جنيه وللبيع 19.20، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 19.00 جنيه وللبيع 19.20، وفي المصرف المتحد بلغ سعر اليورو للشراء 19.00 جنيه وللبيع 19.20، وفي بنك عودة سجل للشراء 19.00 جنيه وللبيع 19.20، وفي بنك أتش أس بي سي فسجل للشراء 19.00 جنيه وللبيع 19.20، أما في البنك التجاري الدولي فسجل للشراء 19.00 جنيه وللبيع 19.20.

أسعار اليورو اليوم وفي بنك بلوم استقر سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.98 جنيه وللبيع 19.17، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 18.97 جنيه وللبيع 19.16، وفي بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 18.97 جنيه وللبيع 19.13، أما في البنك الأهلي المصري فاستقر سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.97 جنيه وللبيع 19.18.

