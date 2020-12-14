رجائى عطية يكشف مخالفات مالية بملف العلاج فى «المحامين»

قال نقيب المحامين رجائي عطية، إنَّ ملف العلاج داخل النقابة يحتاج إلى علاج من الجذور، كاشفًا عن وجود مخالفات مالية رصدها داخل هذا الملف.وأوضح عطية في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين: تُصرف مبالغ لغير مستحقين، وقد تمنع عن مستحق وقد تعطى له أقل مما يستحق وقد تسودها المجاملات أو الخواطر وقد يسودها شيء آخر.وتابع: لذلك قررت أن يكون القرار النهائي في العلاج عندي أنا، فلجنة العلاج لها كامل الصلاحيات في التوصيات إلا أن القرار النهائي عندي فقط، وذلك لأنني لمست أن الأمور لا تجري بشكل جيد في هذا الملف.وأوضح: أعمل على إعداد دراسة أكتوارية لتحديد قدرات النقابة في ملف العلاج للزملاء، بجانب التعاون مع وزارة الصحة في ملف العلاج على نفقة الدولة.