كمامات وتباعد اجتماعي.. داليا البحيري تتلقي العزاء في والدها

بدء، منذ قليل، مراسم عزاء والد الفنانة داليا البحيري بدار مناسبات مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد.والتزم المعزون بارتداء وتعقيم أيديهم بالمحلول الكحلي، والالتزام بالتباعد الاجتماعي بينهم.