كمامات وتباعد اجتماعي.. داليا البحيري تتلقي العزاء في والدها
الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 07:51 م
حسام عسلطباعة
بدء، منذ قليل، مراسم عزاء والد الفنانة داليا البحيري بدار مناسبات مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد.
والتزم المعزون بارتداء وتعقيم أيديهم بالمحلول الكحلي، والالتزام بالتباعد الاجتماعي بينهم.
والتزم المعزون بارتداء وتعقيم أيديهم بالمحلول الكحلي، والالتزام بالتباعد الاجتماعي بينهم.
كمامات وتباعد اجتماعي.. داليا البحيري تتلقي العزاء في والدها
كمامات وتباعد اجتماعي.. داليا البحيري تتلقي العزاء في والدها
كمامات وتباعد اجتماعي.. داليا البحيري تتلقي العزاء في والدها
كمامات وتباعد اجتماعي.. داليا البحيري تتلقي العزاء في والدها
كمامات وتباعد اجتماعي.. داليا البحيري تتلقي العزاء في والدها
كمامات وتباعد اجتماعي.. داليا البحيري تتلقي العزاء في والدها