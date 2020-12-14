مشتريات العرب والمصريين تصعد بمؤشرات البورصة

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة ارتفاعاتها لدى ختام معاملات اليوم الإثنين، بدعم من عمليات شراء قوية من قبل المتعاملين العرب وبعض من المصريين على أغلبية أسهم السوق الكبرى والثقيلة.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 654.679 مليار جنيه.وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "إيجى إكس 30" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 11047 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 2265 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 13272 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 4269 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 2129 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 3085 نقطة.