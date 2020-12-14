دعارة إلكترونية.. ضبط شبكة لترويج الأعمال المنافية للآداب عبر الإنترنت

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى عبر شبكة الإنترنت في العجوزة.أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بالتواصل مع راغبى ممارسة الأعمال المنافية للآداب من خلال إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، للترويج لزوجته من خلال عرض صورها على عملائه مستغلًا ولايته عليها لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية.عقب تقنين الإجراءات.. بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام – أمن الجيزة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الآثم على النحو المُشار إليه، كما أقرت المجنى عليها بقيام زوجها بإستغلال ولايته عليها وتقديمها لعملائه نظير مبالغ مالية، كما أمكن ضبط (هاتف محمول خاص بالمتهم " يحتوى على الرسائل والصور والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم").تم اتخاذ الإجراءات القانونية.