اليوم.. نظر قضية النصب على هيفاء وهبي في 63 مليون جنيه

تستأنف محكمة جنح الشيخ زايد، برئاسة المستشار طارق فراج، وأمانة سر معتز أحمد، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة محمد وزيري مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي بتهمة النصب عليها في مبلغ 63 مليون جنيه.وكانت محكمة أسرة قصر النيل رفضت في وقت سابق دعوى إثبات زواج محمد وزيري من هيفاء وهبي، وتقدم محامي هيفاء برفع دعوى تشهير وتعويض بمبلغ مالي كبير بسبب الإضرار بسمعة الفنانة الكبيرة.وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة النهائية في البلاغ المقدم من هيفاء ضد مدير أعمالها بالاستيلاء على 63 مليون جنيه، وأمرت النيابة العامة حبس مدير أعمالها 4 أيام ذمة التحريات بالواقعة، وجدد له قاضي المعارضات 15 يومًا.