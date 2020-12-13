كيفية حماية رقم تيلجرام من الانتشار دون حذف التطبيق

أثار تحديث تطبيق تليجرام الجديد حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تداول الكثير من رواده صور لمحادثات تظهر تعرف أحد الركاب في المواصلات العامة على رقم الفتاة التي بجواره ومحادثتها من خلال ميزة جديدة عبر تطبيق تليجرام الجديد، قبل أن يتصدر هاشتاج "حوار التليجرام" قائمة تريند "تويتر" للكلمات الأكثر تداولا في مصر، ما دفعنا لتوضيح كيفية حماية رقم تليجرام من الانتشار.

تحديث تيليجرام الجديد 2020

وخلق تحديث تليجرام الجديد والميزة الجديدة التي طرحه لمستخدميه حالة من القلق خاصة بين الفتيات لانزعاجهم من اقتحام خصوصيتهن والوصول إلى أرقام هواتفهن بكل سهولة وجعلهن عرصة للسخرية من أشخاص مجهولين، ما دفعهن للبحث عن كيفية حماية رقم الهاتف من الانتشار عبر تطبيق تليجرام بدون حذفه.

يأتي ذلك بعدما نشرت إحدى ناشطات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة لمحادثة من هاتفها "سكرين شوت"، بينها وبين أخر يجلس بالقرب منها في المواصلات، أرسل لها رسالة جاء نصها: "أنا اللي راكب في الكنبة اللي وراكي وبلم الأجرة"، وأبدت أيضا فتاة تدعى ساندي، استياءها عبر "فيس بوك"، "لما ألاقي واحد معرفوش يكلمني، وبيقولي أنا اللي كنت معاكي في المواصلات، وأنا كنت نايمة في المواصلات".

كيفية حماية رقم تيليجرام من الانتشار 2021

في السياق ذاته كشف عبد الرحمن محمد، مبرمج مواقع بإحدى الشركات، عن كيفية حماية رقم التليجرام من الانتشار بدون حذف التطبيق، موضحًا أن الخاصية التي أثارت الجدل ليست جديدة بل أطلقها الموقع منذ عدة أشهر وتدعى "People Nearby".

وقال مبرمج المواقع إن خاصية تليجرام المثيرة للجدل لا تنتهك الخصوصية، لأنها لا تجبرك على تفعيلها، حيث تم إطلاقها من أجل زيادة التعارف بين الأشخاص القريبين من بعضهما حسب رغبة الأشخاص في ذلك.

وأضاف عبد الرحمن في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنه يمكن بكل سهولة حماية الحساب على التليجرام من التطفل والرسائل المزعجة من الآخرين من خلال تعطيل تلك الخاصية.

وأوضح أنه يمكن تعطيل الخاصية من خلال اختيار جهات الاتصال ثم الضغط على البحث عن الأشخاص القريبين، سيظهر لك خيار السماح بالوصول أو تشغيل، لا تقم بالضغط عليه".

وفي حالة الضغط عليه سيظهر خيار إظهار نفسي، عند النقر عليها سيتمكن المستخدمون القريبون من مشاهدة ملفك الشخصي وإرسال رسائل إليك، لذلك لا تقم بتفعيله إذا كنت ترغب في حماية نفسك من الإزعاج.

وأوضح عبد الرحمن: "يمكن أيضًا إلغاء الخاصية بعد تفعيلها بإلغاء الإظهار أو عن طريق إيقاف خاصية تحديد المكان "gps".