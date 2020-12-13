اقتصار حضور جلسة مرتضى منصور حول قرار حل مجلسه على مقيمي الطعون

بدأت منذ قليل جلسة محكمة القضاء الإداري الخاصة بنظر الطعن المقام من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي، على القرار الصادر بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي.ومنعت المحكمة دخول الصحفيين والمصورين، واقتصرت الجلسة على حضور مقيمي الطعن فقط، ووضعت الحواجز الحديدية أمام باب القاعة بجانب قوات الأمن التي وقفت حول الحواجز.وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد تلقت الطعن المقام من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، وأحمد عادل عبدالفتاح، وإسماعيل يوسف، وأحمد مرتضى، ومحمد أنور، وشريفة كمال، أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين وهاني زادة، والتي تطالب بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك.وأكدت الدعوى أنه في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة، رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات، تم تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك.