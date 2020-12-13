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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

كوريا الجنوبية: المعركة ضد كورونا في «مرحلة حاسمة»

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 11:47 ص
مون جاي
مون جاي
وكالات
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طالب رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، اليوم الأحد، ببذل كل الجهود لوقف تفشي فيروس كورونا في البلاد.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مون القول خلال اجتماع طارئ في مقر الهيئة المركزية المعنية بإجراءات مواجهة الكوارث والسلامة في سول إن المعركة ضد فيروس كورونا في "مرحلة حاسمة ولا يوجد مجال للتراجع".

وقد ترأس مون الجلسة الطارئة التي استمرت لساعات، عقب أن أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 1030 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تعد أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس يتم تسجيلها منذ بدء تفشي الفيروس.

وقال مون، إن كوريا الجنوبية تواجه حاليا " أكبر أزمة فيروس كورونا على الإطلاق، مضيفا أنه من الصعب تخيل الألم والضرر الذي سوف يلحق بالمواطنين لدى تعزيز قواعد التباعد الاجتماعي.

يشار إلى أنه مالم تتمكن السلطات من وقف ارتفاع حالات الاصابة " خلال الوقت الحالي"، سوف يتعين عليها دراسة تعزيز قواعد التباعد الاجتماعي.

وناشد أفراد الأطقم الطبية ومسؤولي قطاع الرعاية الصحية والمواطنين ببذل قصارى جهدهم مجددا، على الرغم من شعورهم بالارهاق من مكافحة الفيروس لفترة طويلة.

وطالب الرئيس الكوري الجنوبي، الحكومة والسلطات المحلية والقطاع الخاص بتوفير الأسرة والمنشآت الصحية للمصابين بفيروس كورونا في ظل التقارير التي تفيد بتعرض المنشآت الطبية لضغوط، مؤكدا ان "هذه نقطة فاصلة قبل استخدام اللقاح والعلاج، وحتى يحين ذلك الوقت، التباعد الاجتماعي هو أقوى لقاح وعلاج تعزيز التباعد الاجتماعي للمستوى الثالث هو أخر وسيلة نستخدمها"، مناشدا المواطنين الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي الحالية والابتعاد عن الخروج ولقاء الأخرين خلال هذا " الوضع الطارئ".

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