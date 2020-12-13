بأسلوب المفتاح المصطنع.. ضبط 4 سرقوا 3 شقق بالقاهرة
الأحد 13/ديسمبر/2020 - 11:26 ص
مريم جبل _ عمرو المزيديطباعة
نجحت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، في ضبط 4 أشخاص لهم معلومات جنائية لتخصصهم في ارتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع"، واعترفوا بارتكاب عدد 3 حوادث، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمساكنهم ولدى عميلهم سيئ النية صائغ، مقيم بدائرة القسم.
وتمكنت الجهود من ضبط إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة الموسكي، وبحوزتها 3 هواتف محمول، واعترفت بارتكاب عدد 3 حوادث سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وضبط إحدى السيدات لها معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة النزهة، وبحوزتها (2 نظارة - مجموعة من الكارنيهات - متعلقات شخصية - مبلغ مالي) عقب سرقتهم من إحدى السيدات.
وأسفرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبحوزته (كمية من المشغولات الذهبية " مجهولة المصدر")، واعترف بسرقتها من مسكن إحدى السيدات بأسلوب "المغافلة"، إبان فترة عمله لدى المجنى عليها، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات.
وتمكنت الجهود من ضبط إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة الموسكي، وبحوزتها 3 هواتف محمول، واعترفت بارتكاب عدد 3 حوادث سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وضبط إحدى السيدات لها معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة النزهة، وبحوزتها (2 نظارة - مجموعة من الكارنيهات - متعلقات شخصية - مبلغ مالي) عقب سرقتهم من إحدى السيدات.
وأسفرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبحوزته (كمية من المشغولات الذهبية " مجهولة المصدر")، واعترف بسرقتها من مسكن إحدى السيدات بأسلوب "المغافلة"، إبان فترة عمله لدى المجنى عليها، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات.