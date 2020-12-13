بأسلوب المفتاح المصطنع.. ضبط 4 سرقوا 3 شقق بالقاهرة

نجحت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، في ضبط 4 أشخاص لهم معلومات جنائية لتخصصهم في ارتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع"، واعترفوا بارتكاب عدد 3 حوادث، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمساكنهم ولدى عميلهم سيئ النية صائغ، مقيم بدائرة القسم.وتمكنت الجهود من ضبط إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة الموسكي، وبحوزتها 3 هواتف محمول، واعترفت بارتكاب عدد 3 حوادث سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وضبط إحدى السيدات لها معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة النزهة، وبحوزتها (2 نظارة - مجموعة من الكارنيهات - متعلقات شخصية - مبلغ مالي) عقب سرقتهم من إحدى السيدات.وأسفرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبحوزته (كمية من المشغولات الذهبية " مجهولة المصدر")، واعترف بسرقتها من مسكن إحدى السيدات بأسلوب "المغافلة"، إبان فترة عمله لدى المجنى عليها، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات.