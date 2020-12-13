بلغاريا تسجل 1287 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم الأحد، تسجيل 1287 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحة - في بيان نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية على موقعها الالكتروني - أن البلاد سجلت في الوقت ذاته أكثر من 2235 حالة شفاء تام من الفيروس.. مشيرة إلى أنه تم تسجيل 64 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.