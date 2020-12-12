مسئول أممى يزور الكونغو.. 13 ديسمبر

يقوم مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المسئول عن عمليات حفظ السلام جان بيير فرانسوا رينود لاكروا، بزيارة رسمية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، في الفترة من 13 إلى 18 ديسمبر الجارى.ونقلت وكالة الأنباء الكونغولية عن إذاعة أوكابي، قولها إن المسئول الأممي سيتوجه الخميس القادم إلى إقليم إيتورى (شمال شرق الكنغو)، حيث سيلتقي بحاكم الإقليم جان بامينيسا سعيدي، وممثلى الطوائف المختلفة، ثم يعقد مؤتمرًا صحفيًا بالعاصمة بونيا يستعرض فيه نتائج مباحثاته.وحسب إذاعة أوكابي، تهدف هذه الزيارة إلى تقييم أنشطة بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو).