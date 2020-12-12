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مصر

ألسن عين شمس تطلق ندوات أونلاين للطلاب

السبت 12/ديسمبر/2020 - 07:09 م
كلية الألسن جامعة
كلية الألسن جامعة عين شمس
إسراء جمال
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أطلق قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، سلسلة ندوات أونلاين لطلاب جميع الفرق وجميع الأقسام، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور سلوى رشاد عميد الكلية، وإشراف الدكتور يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، وذلك بالتماشي مع قواعد التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid19).

وأكدت عميد الكلية، أن الندوات عبر منصات التواصل عن بعد تأتى في إطار تلبية احتياجات الطلاب التعليمية والتدريبية، بالتوازى مع إجراءات تخفيف أعداد الطلاب للحفاظ على سلامة الجميع، مؤكدة أن نجاح تجربة الندوات للطلاب عبر المنصات الإلكترونية بمثابة خطوة هامة في تسخير الأدوات التكنولوجية في مختلف جوانب الحياة التعليمية للطلاب.

وأشارت أ.د.يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى تنظيم عدة ندوات لمختلف الفرق، الأولى بعنوان "كيف تصبح مرافق جولات سياحية" لطلاب الفرقة الأولى والثانية بعنوان "كيف تصبح منظم رحلات سياحية" لطلاب الفرقة الثانية، كذلك تم تنظيم ندوة بعنوان "كيف تصبح محررًا لترجمة الفيديوهات" لطلاب الفرقة الثالثة، وندوة بعنوان "استخدام برامج الترجمة الآلية (ترادوس) في الترجمة التحريرية" لطلاب الفرقة الرابعة، بالتعاون مع شركة كمت السياحية، موضحة أن القطاع يعمل على قدم وساق منذ إنطلاق العام الدراسي لتوفير كافة سبل السلامة لأفراد المجتمع الجامعي.

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