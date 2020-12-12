٦٣٨٨ إصابة جديدة بكورونا فى إندونيسيا

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إندونيسيا إلى ٦١١ ألفًا و٦٣١ حالة، وذلك عقب تسجيل ٦٣٨٨ حالة إصابة جديدة.وذكرت قناة (يورونيوز) الأوروبية السبت، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى ١٨ ألفًا و٦٥٣ حالة، وذلك عقب تسجيل ١٤٢ حالة وفاة جديدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.